Roma Verona probabili formazioni Baldanzi scalpita

Roma. I giallorossi hanno messo in cascina un punto recuperando il risultato con carattere, pur non avendo compiuto il tanto atteso salto di qualità. La qualificazione in Champions League appare sempre più complessa ma, al tempo stesso, non impossibile da raggiungere, con le ultime sei giornate che dovrebbero risultare determinanti. Per raggiungere il quarto posto, i capitolini dovranno passare indenni le prossime gare a cominciare da quella con il Verona, in programma sabato 19 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico.I gialloblu stanno vivendo un momento di forma importante e Claudio Ranieri sa che l’avversario non andrà sottovalutato per alcuna ragione. Il coach di Testaccio desidera mettere al tappeto un avversario ostico, grazie all’aiuto dei soliti sospetti. Sololaroma.it - Roma-Verona, probabili formazioni: Baldanzi scalpita Leggi su Sololaroma.it Il pareggio per 1-1 con la Lazio è diventato un semplice ricordo per la. I giallorossi hanno messo in cascina un punto recuperando il risultato con carattere, pur non avendo compiuto il tanto atteso salto di qualità. La qualificazione in Champions League appare sempre più complessa ma, al tempo stesso, non impossibile da raggiungere, con le ultime sei giornate che dovrebbero risultare determinanti. Per raggiungere il quarto posto, i capitolini dovranno passare indenni le prossime gare a cominciare da quella con il, in programma sabato 19 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico.I gialloblu stanno vivendo un momento di forma importante e Claudio Ranieri sa che l’avversario non andrà sottovalutato per alcuna ragione. Il coach di Testaccio desidera mettere al tappeto un avversario ostico, grazie all’aiuto dei soliti sospetti.

