Roma appuntamento con Stefano Innocenti per la presentazione di Ufo Fenomeno o mito

Roma, 15 aprile 2025- Mercoledì 16 aprile alle ore 18:00, presso la Libreria “Borri Books”, nella stazione Termini a Roma sarà presentato da Stefano Innocenti, responsabile Romano del Centro Italiano Studi Ufologici (CISU), il libro, edito da Rizzoli, “UFO Fenomeno o mito?” di Edoardo Russo.Il libro si propone come un’analisi approfondita e bilanciata del Fenomeno UFO, che cerca di rispondere alla domanda del titolo: si tratta di un Fenomeno reale con basi concrete o di un mito moderno alimentato da fantasie e fraintendimenti? L’autore non si limita ad una posizione scettica o credente, ma adotta un approccio, che lui stesso definisce “scientifico-pragmatico”, tipico del CISU, basandosi su dati, testimonianze e indagini sul campo condotte in 40 anni di attività. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 15 aprile 2025- Mercoledì 16 aprile alle ore 18:00, presso la Libreria “Borri Books”, nella stazione Termini asarà presentato da, responsabileno del Centro Italiano Studi Ufologici (CISU), il libro, edito da Rizzoli, “UFO?” di Edoardo Russo.Il libro si propone come un’analisi approfondita e bilanciata delUFO, che cerca di rispondere alla domanda del titolo: si tratta di unreale con basi concrete o di unmoderno alimentato da fantasie e fraintendimenti? L’autore non si limita ad una posizione scettica o credente, ma adotta un approccio, che lui stesso definisce “scientifico-pragmatico”, tipico del CISU, basandosi su dati, testimonianze e indagini sul campo condotte in 40 anni di attività.

