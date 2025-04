Rogo improvviso le fiamme non gli hanno dato scampo tragedia nella notte in Italia

tragedia improvvisa ha sconvolto nella notte la comunità di un piccolo centro del Trentino. Un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione ha provocato la morte di un giovane uomo, parente di un noto atleta del panorama sportivo Italiano. Le fiamme si sono sviluppate nelle prime ore del mattino, intorno alle 5, quando i residenti hanno dato l’allarme.Sul posto sono intervenuti con urgenza i vigili del fuoco, i sanitari e i carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è stato trovato privo di vita all’interno dell’appartamento, con ogni probabilità a causa delle inalazioni di fumo. Le autorità ipotizzano si sia trattato di un incidente domestico, ma gli accertamenti sono ancora in corso per escludere altre ipotesi.A perdere la vita è stato Patrick Vettori, 30 anni, originario di Mezzocorona, in provincia di Trento. Thesocialpost.it - Rogo improvviso, le fiamme non gli hanno dato scampo: tragedia nella notte in Italia Leggi su Thesocialpost.it Unaimprovvisa ha sconvoltola comunità di un piccolo centro del Trentino. Un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione ha provocato la morte di un giovane uomo, parente di un noto atleta del panorama sportivono. Lesi sono sviluppate nelle prime ore del mattino, intorno alle 5, quando i residentil’allarme.Sul posto sono intervenuti con urgenza i vigili del fuoco, i sanitari e i carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è stato trovato privo di vita all’interno dell’appartamento, con ogni probabilità a causa delle inalazioni di fumo. Le autorità ipotizzano si sia trattato di un incidente domestico, ma gli accertamenti sono ancora in corso per escludere altre ipotesi.A perdere la vita è stato Patrick Vettori, 30 anni, originario di Mezzocorona, in provincia di Trento.

Potrebbe interessarti anche:

Incendio improvviso in fabbrica: il rogo poi le esplosioni, nube di fumo nero altissima

Un incendio improvviso è scoppiato in una fabbrica a Sydney, in Australia, provocando una situazione di forte allarme per tutti i residenti della zona: il rogo, infatti, ha innescato delle ...

Caivano, maxi incendio a Pascarola: in fiamme azienda di solventi della zona Asi, 70 lavoratori presenti al momento del rogo

Intorno alle 16.30 di oggi è divampato uno spaventoso incendio a Pascarola, in zona Caivano. In particolare, le fiamme hanno interessato un'azienda di solventi della zona Asi,...

Le fiamme trasformano l’auto in uno scheletro: schiuma per domare il rogo

I Vigili del Fuoco sono intervenuti lunedì mattina per un incendio che ha trasformato in un ammasso di lamiere un'auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 13 in via del Tesoro.

Falconara, incendio alla raffineria Api: le fiamme dopo l'esplosione visibili fino ad Ancona. Il rogo domato i. Il rogo divampa all'improvviso dal vano motore: auto avvolta dalle lingue di fuoco. TRIBIANO Un incendio improvviso avvolge la ditta Fibratesco. Incendio improvviso in cabina, camionista muore intrappolato nel tir tra le fiamme sull’A22. Capaccio Paestum, incendio in una vetreria. A fuoco anche un’automobile. Rogo improvviso sul tetto di un'abitazione in via Cairoli: vigili del fuoco in azione per domare le fiamme. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta ilmattino.it: Incendio a Cicciano, auto in fiamme nei pressi del Municipio: indagini in corso - Un boato improvviso, poi le fiamme. È successo questo a Cicciano, dove un’auto è stata completamente distrutta da un incendio divampato intorno alle 3 in corso Garibaldi, ...

Riporta msn.com: Incendio Pisogne: l’inferno è durato tutta la notte. Prende corpo la pista del rogo doloso - Brescia, per domare la massa di fuoco sopra la strada ciclopedonale Vello – Toline e sopra la strada 510 Sebina, è servito l’intervento dei Canadair e degli elicotteri della regione Lombardia, che all ...

Scrive ilmessaggero.it: Rogo, mobilificio distrutto: inchiesta per risalire alle cause - Man mano che il fuoco si espandeva e le fiamme avvolgevano il mobilificio, i suoi dipendenti accorrevano davanti la struttura divorata dal rogo ... andato distrutto. «Non è possibile, non ...