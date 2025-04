Davidemaggio.it - Rkomi: “A Sanremo c’è stato bullismo nei miei riguardi”

Leggi su Davidemaggio.it

Il ritmo delle cose innescato dalla sua partecipazione al Festival di2025 non è proprio piaciuto a. A due mesi di distanza dalla kermesse canora, nella quale si è dovuto accontentare del 28esimo posto in classifica, il cantante ha deciso di vuotare il sacco sulla sua seconda esperienza in riviera, accusando e lamentando ilche, a suo dire, avrebbe subito in rete per il suo modo di cantare definito ‘in corsivo’.In queste settimane ho ripensato alla mia esperienza e non ècosì carino come può sembrare. C’èuna sorta diha dichiarato il cantante a Gianluca Gazzoli durante la sua ospitata nel podcast Passa dal BSMT. Un riferimento ai vari commenti e meme spuntati sui social (ma anche in TV) attraverso i quali èpreso di mira con ‘violento decrescendo’, tanto per citare il suo brano sanremese.