Ristorazione italiana 2024 record di consumi e saldo negativo decennale

2024 ha registrato due importanti record per la Ristorazione italiana. Da un lato la crescita dei consumi, la più alta dal periodo pre-pandemia con oltre 96 miliardi di euro spesi per mangiare fuori casa, dall'altro il saldo negativo più corposo dell'ultimo decennio tra imprese iscritte e cessate presso le Camere di Commercio: -19.019. E' la fotografia scattata dall'Osservatorio Ristorazione dell'agenzia RistoratoreTop, elaborando i dati di Movimprese e Fipe, incrociandoli con dati interni sulle variazioni di prezzo. Tra i principali fattori alla base di questa forbice tra calo del numero di attività e crescita del fatturato complessivo - viene sottolineato nel focus -, spicca l'aumento dei prezzi applicato dalla maggior parte dei ristoratori, causato dall'innalzarsi dei costi vivi e dall'inflazione, e quantificabile per l'anno passato nel 6% in più del 2023, +19% dal 2020. Quotidiano.net - Ristorazione italiana 2024: record di consumi e saldo negativo decennale Leggi su Quotidiano.net Ilha registrato due importantiper la. Da un lato la crescita dei, la più alta dal periodo pre-pandemia con oltre 96 miliardi di euro spesi per mangiare fuori casa, dall'altro ilpiù corposo dell'ultimo decennio tra imprese iscritte e cessate presso le Camere di Commercio: -19.019. E' la fotografia scattata dall'Osservatoriodell'agenzia RistoratoreTop, elaborando i dati di Movimprese e Fipe, incrociandoli con dati interni sulle variazioni di prezzo. Tra i principali fattori alla base di questa forbice tra calo del numero di attività e crescita del fatturato complessivo - viene sottolineato nel focus -, spicca l'aumento dei prezzi applicato dalla maggior parte dei ristoratori, causato dall'innalzarsi dei costi vivi e dall'inflazione, e quantificabile per l'anno passato nel 6% in più del 2023, +19% dal 2020.

