Rinnovo di sito e locali attenzione agli animali e pillole social le novità di Amsef

Amsef si rinnova. Anzi, lo ha già parzialmente fatto in questi primi tre mesi del 2025. “Abbiamo posto basi solide per un Rinnovo profondo – fanno sapere i referenti dell'agenzia di onoranze funebri -, con l’obiettivo di renderla un’azienda non solo più efficiente e moderna, ma soprattutto più. Ferraratoday.it - Rinnovo di sito e locali, attenzione agli animali e pillole social: le novità di Amsef Leggi su Ferraratoday.it si rinnova. Anzi, lo ha già parzialmente fatto in questi primi tre mesi del 2025. “Abbiamo posto basi solide per unprofondo – fanno sapere i referenti dell'agenzia di onoranze funebri -, con l’obiettivo di renderla un’azienda non solo più efficiente e moderna, ma soprattutto più.

Potrebbe interessarti anche:

"Cercasi locali per il Centro per l'Impiego": pubblicato il secondo avviso sul sito del Comune

Il Comune di Pescara ha pubblicato un secondo avviso per una indagine di mercato finalizzata all’acquisto di una sede da destinare al Centro per l’impiego del capoluogo adriatico, finanziata dalla ...

Enti locali, è online il nuovo sito web per il Comune di Forlimpopoli

Il Comune di Forlimpopoli ha un sito tutto nuovo, andato on line nel fine settimana. Nuovi i colori, nuova la veste grafica, nuova l’impostazione per una più facile navigazione da parte dei ...

Calciomercato Milan, si cerca il dopo Maignan. Senza rinnovo ecco chi sono le alternative al francese

Calciomercato Milan, i rossoneri si cautelano nel caso in cui Maignan non dovesse rinnovare il contratto: sono tre le alternative al francese Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si ...