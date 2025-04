Rimborsi spese per i dipendenti pubblici cosa cambia nella scuola

Leggi su Orizzontescuola.it

Le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2025 e dal D.lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 hanno ridefinito il sistema deiper ledi trasferta dei, stabilendo precise regole per il rimborso dei pasti e per la tracciabilità dei pagamenti. Quali sono i nuovi limiti e criteri per il rimborso .L'articoloper i