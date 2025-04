.com - Recensione Shady Lane – There and Back: progressive metal tra introspezione e visione

and”, il primo album degli, non è solo un debutto discografico. È un concept albumche attraversa emozioni, culture e paesaggi interiori. Suddiviso in due atti, trae ispirazione dalla figura di Arthur Conan Doyle e costruisce una narrazione musicale tra Italia e Stati Uniti, tra luci e ombre, tra sogno e disillusione.IndiceandI brani salientiand: la tracklistConclusioneandIl sound deglicolpisce per la sua identità. Le chitarre di Salvo Vecchio sono affilate e narrative, capaci di creare ambienti sonori ben delineati. Il basso di Luca Bernazzi dona profondità, mentre i synth di Antony Elia creano atmosfere che non riempiono, ma respirano con la musica.