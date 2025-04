Quick Share mostrerà l’anteprima di ciò che stiamo per ricevere

Quick Share aiuterà gli utenti a decidere se accettare o meno un file condiviso perché ne mostrerà l'anteprima in anticipo.L'articolo Quick Share mostrerà l’anteprima di ciò che stiamo per ricevere proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Quick Share mostrerà l’anteprima di ciò che stiamo per ricevere Leggi su Tuttoandroid.net A breve,aiuterà gli utenti a decidere se accettare o meno un file condiviso perché nel'anteprima in anticipo.L'articolodi ciò cheperproviene da TuttoAndroid.

Potrebbe interessarti anche:

In futuro, Quick Share mostrerà sempre il codice QR per avviare la condivisione

La funzionalità Quick Share verrà presto aggiornata per mostrare in maniera "persistente" il codice QR per la condivisione di un file. L'articolo In futuro, Quick Share mostrerà sempre il codice QR ...

Google guarda a Samsung per una comoda novità in arrivo per Quick Share

Quick Share sta per ricevere una gradita novità per la condivisione dei file, scopriamo insieme di cosa si tratta L'articolo Google guarda a Samsung per una comoda novità in arrivo per Quick Share ...

Ascolti TV ieri 25 marzo 2025: vince “Stasera tutto è possibile” con il 16.4% di share

Dati Auditel e share TV della prima serata del 25 marzo 2025: “Morgane – Detective Geniale” al 12.3%, “Le Iene Show” al 10.5%. Indice Ascolti TV 25 marzo 2025: tutti i dati Auditel della prima ...

Quick Share mostrerà l’anteprima di ciò che stiamo per ricevere. Samsung Galaxy: le app Android arrivano su Windows 10 con "Il tuo telefono". Google sta iniziando a condividere i file con i codici QR in Quick Share.. Android 15 è arrivato: le novità principali e gli smartphone che si aggiornano già oggi. WhatsApp, in arrivo condivisione file via Bluetooth. Ne parlano su altre fonti