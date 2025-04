Quasi 60mila afgani hanno lasciato il Pakistan in due settimane secondo l’Onu

Quasi 60mila afgani sono tornati nel loro paese da quando, due settimane fa, il Pakistan ha lanciato una campagna di espulsioni che prende di mira centinaia di migliaia di migranti. Leggi Internazionale.it - Quasi 60mila afgani hanno lasciato il Pakistan in due settimane, secondo l’Onu Leggi su Internazionale.it sono tornati nel loro paese da quando, duefa, ilha lanciato una campagna di espulsioni che prende di mira centinaia di migliaia di migranti. Leggi

La rinascita del Livorno, vicino al ritorno tra i pro: da Lucarelli e Protti a Dionisi e una Serie D (quasi) immacolata

C`è stato un tempo, ormai circa vent`anni fa, in cui il Livorno era una squadra di metà classifica in Serie A, e grazie al caos di Calciopoli...

Sequestro beni da quasi due milioni a un sorvegliato speciale calabrese

Dopo una parziale conclusione di una attività info-investigativa in materia di indagini patrimoniali, i militari del comando provinciale dei carabinieri di Teramo hanno eseguito a tre provvedimenti ...

Controlli sulle Pmi, dati Cgia: quasi 130 all’anno da 22 enti diversi

Non viviamo in uno Stato di polizia. Ci mancherebbe altro. Tuttavia, almeno in linea puramente teorica, una Pmi rischia, a seguito dell’attività ispettiva condotta da almeno 22 autorità pubbliche ...

Twitter e Facebook potrebbero permettere ai talebani di controllare gli account dei social media del governo afghano. Afghanistan, chi sono i leader talebani e quali sono i loro obiettivi. Oltre 60 mila domande d'asilo in Italia in sei mesi, quali sono i principali Paesi di origine. Minori stranieri, a Roma oltre 60 mila: record di iscritti a scuola. Wagner, Andrey Troshev erede di Prigozhin? Chi è il comandante che potrebbe guidare i mercenari.