Lanazione.it - Pronti a collaborare nell’interesse di Arezzo ma l’amministrazione dimostri di mettere in campo azioni concrete e una maggiore attenzione verso il corpo di Polizia Municipale”

, 15 aprile 2025 – “dimadiine unaildi”. La dichiarazione dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo). “Il vicesindaco Tanti ha ritenuto opportuno anticipare una nostra domanda sul tema della sicurezza, offrendo una sorprendente risposta ancor prima che la stessa venisse formulata. Un fatto che c’induce a pensare quanto l’argomento rappresenti un evidente nervo scoperto perGhinelli, che pure nelle due tornate elettorali precedenti ha fatto della sicurezza il proprio cavallo di battaglia. Anzitutto non possiamo non evidenziare come la risposta non provenga dal sindaco - titolare della delega allae direttamente responsabile del tema in oggetto - bensì da un altro membro della Giunta, impegnata con altre ben onerose deleghe ma oramai abituata a riempire i vuoti di un primo cittadino sempre più distante dalla città.