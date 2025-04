Pronostico Inter Bayern Monaco Inzaghi sfida pure la cabala

Inter-Bayern Monaco è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.In Champions League ogni minimo dettaglio, com’è noto, può fare la differenza. E l‘Inter, una settimana fa nel catino dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, non ha lasciato nulla al caso. Con una prestazione arcigna, cinica e di carattere la squadra di Simone Inzaghi si è regalata forse la notte più bella della stagione, riuscendo a fare ritorno dalla Germania con una vittoria preziosa ed importante.Pronostico Inter-Bayern Monaco: Inzaghi sfida pure la cabala (Ansa) – Ilveggente.itUn 1-2 che avvicina i nerazzurri a quella che sarebbe la loro seconda semifinale negli ultimi tre anni e che gli consentirà di giocare per 2 risultati su 3 (avanzarebbe anche con il pareggio) nel ritorno di San Siro, dove Lautaro Martinez e compagni non hanno mai perso in questa edizione della Champions League, considerando sia la fase a gironi che quella ad eliminazione diretta. Ilveggente.it - Pronostico Inter-Bayern Monaco: Inzaghi sfida pure la cabala Leggi su Ilveggente.it è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.In Champions League ogni minimo dettaglio, com’è noto, può fare la differenza. E l‘, una settimana fa nel catino dell’Allianz Arena didi Baviera, non ha lasciato nulla al caso. Con una prestazione arcigna, cinica e di carattere la squadra di Simonesi è regalata forse la notte più bella della stagione, riuscendo a fare ritorno dalla Germania con una vittoria preziosa ed importante.la(Ansa) – Ilveggente.itUn 1-2 che avvicina i nerazzurri a quella che sarebbe la loro seconda semifinale negli ultimi tre anni e che gli consentirà di giocare per 2 risultati su 3 (avanzarebbe anche con il pareggio) nel ritorno di San Siro, dove Lautaro Martinez e compagni non hanno mai perso in questa edizione della Champions League, considerando sia la fase a gironi che quella ad eliminazione diretta.

