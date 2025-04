Pronostico Chelsea Legia Varsavia altra vittoria per la semifinale

Chelsea-Legia Varsavia è valida per i quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e Pronostico Alla fine sulla carta il ruolo di favorita ci sta. Come è evidente. Però poi deve essere confermato dai fatti. E, il Chelsea, la settimana scorsa sul campo del Legia Varsavia ha confermato tutto questo. Il tre a zero conquistato ha messo in cassaforte la qualificazione alle semifinali di Conference League.Pronostico Chelsea-Legia Varsavia: altra vittoria per la semifinale (Lapresse) – Ilveggente.itPer la squadra di Enzo Maresca sarà solamente una formalità staccare il pass per il penultimo atto della manifestazione europea. Non ci sono davvero possibilità che gli ospiti possano minimamente impensierire i londinesi. Hanno retto un tempo e poi sono crollati davanti ad una squadra forte che ha come obiettivo minimo quello di arrivare in finale. Ilveggente.it - Pronostico Chelsea-Legia Varsavia: altra vittoria per la semifinale Leggi su Ilveggente.it è valida per i quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni eAlla fine sulla carta il ruolo di favorita ci sta. Come è evidente. Però poi deve essere confermato dai fatti. E, il, la settimana scorsa sul campo delha confermato tutto questo. Il tre a zero conquistato ha messo in cassaforte la qualificazione alle semifinali di Conference League.per la(Lapresse) – Ilveggente.itPer la squadra di Enzo Maresca sarà solamente una formalità staccare il pass per il penultimo atto della manifestazione europea. Non ci sono davvero possibilità che gli ospiti possano minimamente impensierire i londinesi. Hanno retto un tempo e poi sono crollati davanti ad una squadra forte che ha come obiettivo minimo quello di arrivare in finale.

