Programmati gli interventi di pulizia delle rampe scattano le chiusure al traffico sulla Secante

Programmati dal Comune di Cesena e da Anas alcune attività di pulizia che interesseranno, nei prossimi giorni, le rampe della Secante. L'ordinanza di Anas dispone una serie di chiusure al traffico per consentire lo svolgimento dei lavori.Leggi le notizie di CesenaToday su Whatsapp. Cesenatoday.it - Programmati gli interventi di pulizia delle rampe, scattano le chiusure al traffico sulla Secante Leggi su Cesenatoday.it Sono statidal Comune di Cesena e da Anas alcune attività diche interesseranno, nei prossimi giorni, ledella. L'ordinanza di Anas dispone una serie dialper consentire lo svolgimento dei lavori.Leggi le notizie di CesenaToday su Whatsapp.

Potrebbe interessarti anche:

Sì agli interventi urgenti sulla Palermo-Sciacca, ecco tutti i lavori programmati

Sì agli interventi urgenti da realizzare sulla Palermo-Sciacca. Lo rende noto Michele Catanzaro, capogruppo Pd all'Ars dopo la risposta, alle decine di interrogazioni parlamentari e le continue ...

Sono 19 per ora gli interventi programmati dal Consorzio di Bonifica in montagna

Si è svolto martedì 11 febbraio l’incontro del Nucleo Tecnico Politico per la Montagna, indetto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza per fare il punto sull’avanzamento dei lavori e sull’avvio ...

Seggiolini sporchi al San Nicola, interventi di pulizia straordinaria in corso

Proseguono, nei diversi settori dello stadio San Nicola, gli interventi di pulizia straordinaria. Si tratta, spiegano dalla società biancorossa, di attività che "si aggiungono al normale piano ...

Programmati gli interventi di pulizia delle rampe, scattano le chiusure al traffico sulla Secante. Chiusure sulla Tangenziale di Cesena: lavori di pulizia ANAS per una strada più sicura. Degrado risalite, Tucci: “Le criticità saranno affrontate con interventi strutturali”. Belpasso, chiuse per lavori le rampe stradali di via Valcorrente. Dispositivi di circolazione in città per lavori e manifestazioni. Sito Istituzionale | Viadotto della Magliana, 8/09 chiuso tratto Colombo-Laurentina. Ne parlano su altre fonti

Secondo corriereromagna.it: Cesena, ingressi della Secante chiusi per interventi di pulizia alle rampe: il calendario dei lavori - In aprile e in maggio gli ingressi della Secante di Cesena saranno chiusi al traffico per lavori di pulizia alle rampe. Ecco il calendario. 17 ...

Nota di lanazione.it: Pulizia e potature lungo le strade - "Sono in corso gli interventi di pulizia e potatura programmati dall’Ufficio tecnico del Comune lungo i margini delle strade comunali". Ne dà notizia l’amministrazione. "L’attività di ...

Segnala lanazione.it: Lavori alle rampe. Chiusura sull’A11 - Rimandati, anche se solo per poco, i lavori sulle rampe autostradali in zona Osmannoro. Gli interventi ... I lavori programmati per domani sulla rampa di uscita dalla A11 verso via del Cantone ...