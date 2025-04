Poste italiane cerca portalettere anche a Chieti assunzioni in tutta Italia

Poste Italiane lo scorso 11 aprile con scadenza il 17 finalizzato a trovare portalettere in quasi tutta Italia.La ricerca coinvolge 77 province Italiane, divise tra 13 regioni (Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna, Emila Romagna, Marche, Toscana, Lombardia. Chietitoday.it - Poste italiane cerca portalettere anche a Chieti, assunzioni in tutta Italia Leggi su Chietitoday.it Un avviso lampo, quello pubblicato dalo scorso 11 aprile con scadenza il 17 finalizzato a trovarein quasi.La ricoinvolge 77 province, divise tra 13 regioni (Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna, Emila Romagna, Marche, Toscana, Lombardia.

