Politano e l’emozione della fascia da capitano nel post partita arriva l’annuncio inatteso

posticipo casalingo contro l'Empoli: le parole di Politano caricano l'ambiente azzurro

Il Napoli non si ferma. I partenopei sono tornati a spingere forte sull'acceleratore e la vittoria per 3-0 contro l'Empoli chiarisce le intenzioni degli azzurri di mister Conte: lottare fino alla fine per il vertice. Al Maradona si respira di nuovo l'aria buona delle grandi notti, quella che profuma di sogni e di scudetto, anche se l'Inter continua a correre.

I meccanismi sono tornati a girare con fluidità, e la prestazione certifica che gli uomini di Conte darebbero tutto per lui. Uno di questi è Matteo Politano. Esterno tutto cuore e corsa, spesso silenzioso ma sempre presente, ha vissuto contro l'Empoli una serata diversa, speciale, che difficilmente dimenticherà.

Politano, serata speciale al Maradona: capitano contro l'Empoli

Con Giovanni Di Lorenzo fuori causa squalifica, la fascia da capitano è finita proprio sul suo braccio di Matteo Politano.

