Piste ciclabili No inciviltà e menefreghismo

Piste ciclabili a Palermo. L'inciviltà e il menefreghismo sono ormai caratteristiche predominanti in città. Palermotoday.it - "Piste ciclabili? No, inciviltà e menefreghismo" Leggi su Palermotoday.it Questo è il modo in cui vengono intese lea Palermo. L'e ilsono ormai caratteristiche predominanti in città.

Potrebbe interessarti anche:

Piste ciclabili, tutte le follie (e gli sprechi)

E se facessimo una ciclabile sullo stretto di Messina? Il progetto per il ponte era in altissimo mare ma l’allora ministra delle Infastrutture, Paola De Micheli, già lanciava l’audace suggerimento. ...

Sorgono nuove piste ciclabili nel forese: dal percorso per Madonna dell'albero a quello di Roncalceci

In campo ci sono progetti attesi da decenni per stabilire nuovi e più sicuri collegamenti tra le frazioni della zona sud di Ravenna. Da una parte c'è la seconda (e ultima) parte della pista ...

Dalle piste ciclabili alla piscina, 8,4 milioni di euro di fondi europei nel Cesenate: "Sinergia territoriale"

Una nuova piscina e un nuovo percorso ciclopedonale, supporto alle istituzioni scolastiche e alle famiglie per potenziare le opportunità formative e programmi di rigenerazione urbana delle frazioni ...

Ponte Verdi: tra inciviltà, fatti grotteschi e speranze vane. Bari, pronta la prima pista ciclabile in corso Vittorio Emanuele: testata già da tanti ciclisti. Ne parlano su altre fonti