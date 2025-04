Per Messina Denaro esami e referti anticipati i privilegi del boss latitante anche nel percorso sanitario e pure in lockdown

ancheggiatori di Matteo Messina Denaro: Cosimo Leone, condannato a 8 anni, e Massimo Gentile, condannato a 10 anni. Un processo che ha ricostruito l’aiuto dato da Leone, radiologo dell’ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo e con questo le cure non già rapide ma addirittura anticipate. Il tutto in una provincia, quella di Trapani, da poco attraversata dallo scandalo dei ritardi sui referti oncologici dell’Asp. Mentre pazienti anonimi hanno atteso anche dieci mesi per conoscere la diagnosi e quindi iniziare cure talvolta fatalmente tardive, nella stessa provincia il sistema sanitario si muoveva in anticipo sui tempi per il boss di Cosa Nostra, in quel momento latitante. Ilfattoquotidiano.it - Per Messina Denaro esami e referti anticipati: i privilegi del boss latitante anche nel percorso sanitario (e pure in lockdown) Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Il ricovero avveniva in tempi eccezionalmente rapidi, addirittura il giorno prima di quello programmato”. È quel che sottolinea il giudice Marco Gaeta nelle motivazioni della sentenza che lo scorso 17 gennaio ha condannato due figgiatori di Matteo: Cosimo Leone, condannato a 8 anni, e Massimo Gentile, condannato a 10 anni. Un processo che ha ricostruito l’aiuto dato da Leone, radiologo dell’ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo e con questo le cure non già rapide ma addirittura anticipate. Il tutto in una provincia, quella di Trapani, da poco attraversata dallo scandalo dei ritardi suioncologici dell’Asp. Mentre pazienti anonimi hanno attesodieci mesi per conoscere la diagnosi e quindi iniziare cure talvolta fatalmente tardive, nella stessa provincia il sistemasi muoveva in anticipo sui tempi per ildi Cosa Nostra, in quel momento

Potrebbe interessarti anche:

Sequestrati beni per tre milioni di euro all’ultimo autista di Matteo Messina Denaro

Un patrimonio di oltre tre milioni di euro, tra conti bancari e immobili, è stato confiscato a Giovanni Luppino, noto per essere stato l’ultimo autista di Matteo Messina Denaro. Il provvedimento, ...

Floriana Calcagno arrestata per favoreggiamento di Matteo Messina Denaro

Floriana Calcagno, la donna arrestata oggi per aver aiutato Matteo Messina Denaro durante la latitanza, è un'insegnante ed è la nipote del capomafia Francesco Luppino. Il marito, Paolo De Santo, è ...

Mafia: aiutò Messina Denaro durante latitanza, arrestata fiancheggiatrice

È stata arrestata Floriana Calcagno, ritenuta una fiancheggiatrice di Matteo Messina Denaro, con l’accusa di averlo aiutato durante gli ultimi periodi della sua latitanza. Gli investigatori del ...

Sanità e polemiche. A Messina Denaro, però, il referto è arrivato presto. I tempi record del paziente Bonafede: 10 giorni per visita, esami e operazione. Indagini su ritardi sanità. ‘E per MMD tempi rapidi’. Referti istologici in ritardo, un primario denunciò già nel 2024 lo scandalo all’Asp di Trapani. Ritardo referti per molti ma non per tutti, il caso di Messina Denaro, operato in tempi record. Esami istologici, il primario: "La situazione del personale è grave". Ne parlano su altre fonti

Secondo castelvetranonews.it: Ritardo referti per molti ma non per tutti, il caso di Messina Denaro, operato in tempi record - che riguarda Matteo Messina Denaro che appena 24 ore dopo aver effettuato la colonoscopia, un campione del tessuto era già stato inviato per l’esame istologico all’ospedale di Castelvetrano. In un ...

Secondo today.it: Matteo Messina Denaro, l'arresto dell'ultimo capomafia - "Anche in casi di vicende di assoluto interesse pubblico, riguardanti persone che si sono macchiate di crimini orribili, la pubblicazione integrale di referti ... boss Matteo Messina Denaro, arrestato ...

Secondo livesicilia.it: I ritardi nei referti istologici del Trapanese, quell’Alert mai attivato - Dai dati emerge che l’arretrato di esami ... Messina dal momento che la Direzione “non ha avuto conoscenza” di quelle prestazioni aggiuntive. L’Asp porta poi sottolinea che il numero dei ...