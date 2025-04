Pallavolo gioca al sesto mese di gravidanza la storia di Priscila Heldes

Priscila Heldes continua a giocare nel Fluminense nonostante la gravidanza in stato avanzato. E non ha alcuna intenzione (per ora) di fermarsi. "Basta stare attenti a non cadere a faccia in giù" Ilgiornale.it - Pallavolo, gioca al sesto mese di gravidanza: la storia di Priscila Heldes Leggi su Ilgiornale.it In attesa che nasca Emanuel, la brasilianacontinua are nel Fluminense nonostante lain stato avanzato. E non ha alcuna intenzione (per ora) di fermarsi. "Basta stare attenti a non cadere a faccia in giù"

Potrebbe interessarti anche:

Pallavolo, tempo di derby, domani si gioca Cascina-Verodol Casciavola

Casciavola (Pisa), 7 febbraio 2025 - Torna il derby di Cascina, torna la sfida per la supremazia cittadina fra Pallavolo Cascina e Verodol CBD Casciavola che si affronteranno alla Palestra di Via ...

Gioca in Serie A ad appena 13 anni: Arianna Manfredini riscrive la storia della pallavolo

Cremona – La storia della pallavolo italiana si arricchisce di un nuovo capitolo grazie ad Arianna Manfredini, che a soli 13 anni, 4 mesi e 28 giorni, è diventata la più giovane giocatrice a ...

Novena per la Candelora: prepariamoci ad accogliere la vera luce, sesto giorno

La Candelora ricorre il 2 febbraio, in questo giorno si festeggia la Presentazione di Gesù al Tempio, l’episodio è ben descritto nel Vangelo di Luca, e avviene quaranta giorni dopo la sua nascita. ...

La storia di Pri Heldes, scesa in campo incinta di 5 mesi per non rinunciare alla semifinale. Pallavolo serie A1, La Molisana Magnolia Campobasso gioca a Schio nel big-match di giornata. Uyba contro Chieri: duello del mercoledì che vale il sesto posto. Si gioca la 4a giornata in Pool Promozione e Pool Salvezza. Volley, Lazzarini: "Anno importante tra Giochi e Europei". Volley, Paola Egonu miglior giocatrice del mondo 2024. Nella top ten 4 italiane e 3 «pantere». Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: In campo per i play off di volley incinta al sesto mese: la storia incredibile di Priscila Heldes - La palleggiatrice brasiliana è scesa in campo con il Fluminense per aiutare la sua squadra ai quarti di finale di play off. «Il medico mi ha dato l'autorizzazione, il mio piccolo Emanuel è stata una f ...

Nota di repubblica.it: Volley, in campo al sesto mese di gravidanza: incredibile in Brasile - Priscila Heldes, in attesa del piccolo Emanuel, gioca con il Fluminense sotto controllo medico: “Non è una malattia, giusto giocare”. Ma le critiche non mancano ...

informazione.it riferisce: Gioca in Serie A ad appena 13 anni: Arianna Manfredini riscrive la storia della pallavolo - Cremona – La storia della pallavolo italiana si arricchisce di un nuovo capitolo grazie ad Arianna Manfredini, che a soli 13 anni, 4 mesi e 28 giorni, è diventata la più giovane giocatrice a debuttare ...