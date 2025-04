Unlimitednews.it - OTA Viaggi, Diana “Focalizzati sulla destinazione Italia”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “OTAè partner di Bluvacanze ormai da cinque anni. Siamo specializzati esu prodotto, su come portare l’in agenzia dio sotto il giusto aspetto. Molte volte si è scelta l’o solo per il prezzo o solo per proporre delle cose svendute, oggi invece siamo in una nuova fase in cui l’agente dio deve il professionista del mondo del turismo, deve sapere indicare, consigliare e valutare qual è la migliore vacanza per l’utente finale. Grazie al prodotto di OTAstiamo raggiungendo dei numeri importanti”. Così Massimo, direttore commerciale di OTA, nel corso di un evento con Bluvacanze e Gnv sulle offerte turistiche per la Summer Season 2025.xm4/sat/mca1Unlimited News - Notizie dal mondo