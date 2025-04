Omaggio ai caduti dell’Arma messa solenne e targa per Salvo D’Acquisto a Napoli

targa commemorativa al Vice Brigadiere Salvo D'Acquisto, eroe dell'Arma e simbolo di altruismo e sacrificioUna cerimonia intensa e carica di significato si è tenuta presso la Chiesa di San Giuseppe dei Vecchi e Immacolata di Lourdes, dove l'Arcivescovo Metropolita di Napoli Cardinale Domenico Battaglia ha celebrato una Santa messa in memoria dei Carabinieri caduti, insieme ai loro familiari, ai militari del Comando Legione "Campania" e alle vedove degli eroi dell'Arma.Al termine della celebrazione, il Cardinale ha benedetto e scoperto una targa commemorativa all'ingresso della caserma, dedicata al Venerabile Servo di Dio Salvo D'Acquisto, Vice Brigadiere e Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria, esempio fulgido di coraggio, altruismo e spirito di sacrificio.La cerimonia ha visto la partecipazione del Generale di Corpo d'Armata Marco Minicucci, Comandante Interregionale "Ogaden", del padrone di casa Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri "Campania", del Prefetto di Napoli Michele di Bari.

