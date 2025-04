Secoloditalia.it - Odessa, Zelensky suona l’allarme: “Difese aeree subito”. Rutte: “La Nato è con voi, Trump cerca la pace”

Daarriva un messaggio : «Tutti vedono chiaramente quanto sia urgente il bisogno dell’Ucraina di sistemi di difesa aerea e missili. Ne abbiamo parlato molto oggi». Il presidente Volodymyrè diretto. Davanti al segretario generale della, Mark, in visita a sorpresa nella città, lancia un appello: rafforzarelo scudo contro i missili russi che in questi giorni hanno fatto strage di civili.: “Efficienza e rapidità”pretende uno sviluppo «rapido ed efficiente» per dissuadere Vladimir Putin da nuovi attacchi contro l’Ucraina. Come? Attraverso il dispiegamento di truppe straniere. «Regno Unito, Francia e altri Paesi dellastanno già preparando attivamente il terreno per un contingente di sicurezza in Ucraina», rivela, lasciando intendere che il dopoguerra è un dossier già aperto.