Obiettivo Terra 2025 il 22 aprile la premiazione del concorso fotografico sulle Aree Protette d’Italia

Terra, si rinnova l’appuntamento con la premiazione delle foto vincitrici di “Obiettivo Terra”, il contest sulle Aree Protette d’Italia più celebrato e insignito di patrocini e riconoscimenti istituzionali a livello nazionale e che vanta prestigiose mostre nazionali ed internazionali, di cui tre presso le Nazioni Unite a New York. La Cerimonia di premiazione si terrà martedì 22 aprile, alle ore 15:00, presso l’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini (via IV Novembre, 119/A), sede della Città metropolitana di Roma Capitale e sarà possibile seguirla in diretta streaming.I protagonisti del concorso fotografico, giunto quest’anno alla 16a edizione, sono gli scatti che ritraggono la natura, gli incantevoli scorci e le peculiarità custodite da Parchi, Riserve e Aree Marine Protette della nostra bellissima Penisola. Unlimitednews.it - Obiettivo Terra 2025, il 22 aprile la premiazione del concorso fotografico sulle Aree Protette d’Italia Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – Come tradizione, in occasione della Giornata Mondiale della Madre, si rinnova l’appuntamento con ladelle foto vincitrici di “”, il contestpiù celebrato e insignito di patrocini e riconoscimenti istituzionali a livello nazionale e che vanta prestigiose mostre nazionali ed internazionali, di cui tre presso le Nazioni Unite a New York. La Cerimonia disi terrà martedì 22, alle ore 15:00, presso l’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini (via IV Novembre, 119/A), sede della Città metropolitana di Roma Capitale e sarà possibile seguirla in diretta streaming.I protagonisti del, giunto quest’anno alla 16a edizione, sono gli scatti che ritraggono la natura, gli incantevoli scorci e le peculiarità custodite da Parchi, Riserve eMarinedella nostra bellissima Penisola.

