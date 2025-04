Obiettivo dazi zero la promessa di Meloni Trump Faremo del nostro meglio niente pressione

Faremo del nostro meglio, come sempre. Sicuramente sono consapevole di quello che rappresento e di quello che sto difendendo". Alla cerimonia di consegna dei Premi Leonardo, a Villa Madama, e a meno di 48 ore dall'incontro alla Casa Bianca con Donald Trump, Giorgia Meloni sintetizza così la delicata situazione internazionale che si è venuta a creare con la decisione degli Stati Uniti di introdurre nuovi dazi. Davanti al fiore all'occhiello dell'imprenditoria italiana, Meloni si concede anche un po' di ironia affermando: "Non sento nessuna pressione, come potete immaginare, per i prossimi due giorni". Poi osserva: "Vediamo come si sviluppa il quadro nel quale ci troviamo, ma ricordiamoci che abbiamo la forza, la capacità, l'intelligenza e la creatività per superare ogni ostacolo. Iltempo.it - Obiettivo dazi zero, la promessa di Meloni: "Trump? Faremo del nostro meglio, niente pressione" Leggi su Iltempo.it "Sappiamo che siamo in un momento difficile, vediamo come andrà nelle prossime ore.del, come sempre. Sicuramente sono consapevole di quello che rappresento e di quello che sto difendendo". Alla cerimonia di consegna dei Premi Leonardo, a Villa Madama, e a meno di 48 ore dall'incontro alla Casa Bianca con Donald, Giorgiasintetizza così la delicata situazione internazionale che si è venuta a creare con la decisione degli Stati Uniti di introdurre nuovi. Davanti al fiore all'occhiello dell'imprenditoria italiana,si concede anche un po' di ironia affermando: "Non sento nessuna, come potete immaginare, per i prossimi due giorni". Poi osserva: "Vediamo come si sviluppa il quadro nel quale ci troviamo, ma ricordiamoci che abbiamo la forza, la capacità, l'intelligenza e la creatività per superare ogni ostacolo.

Potrebbe interessarti anche:

Dazi, Meloni da Trump con obiettivo ‘zero per zero’ Usa-Ue

(Adnkronos) – Rimodulare le risorse del Pnrr e dei fondi di coesione, per un totale di 25 miliardi di euro, e destinarle alle imprese, con l’obiettivo di attenuare l’impatto dei dazi imposti da ...

Dazi, Tajani: il primo obiettivo è ridurre al 10% quelli Usa

Roma, 5 apr. (askanews) – “Noi non siamo per la guerra commerciale. Se poi diventa indispensabile intervenire e dare un segnale politico, allora quello lo si potrà dare, ma non in un’ottica di ...

Dazi, Meloni da Trump con obiettivo ‘zero per zero’ Usa-Ue

(Adnkronos) – Rimodulare le risorse del Pnrr e dei fondi di coesione, per un totale di 25 miliardi di euro, e destinarle alle imprese, con l'obiettivo di attenuare l'impatto dei dazi imposti da ...

Dazi Usa, in vigore nuova ondata di tariffe: giù le borse asiatiche. La Cina è il bersaglio grosso. Trump minaccia dazi al 104%, Pechino si eleva a "Terra promessa" per gli investitori. Promesse da campagna elettorale nei due programmi. Promesse di pace, monòpoli d’affari e guerra. Trump e il complotto contro l'Europa: le due strategie per dare l'assalto all'euro (e nascondere le fragilità Usa). Incertezza e toni morbidi, così il mondo accoglie le promesse economiche di Trump. Ne parlano su altre fonti

iltempo.it riferisce: Dazi, Meloni promette: "Incontro con Trump? Faremo del nostro meglio, niente pressione" - "Sappiamo che siamo in un momento difficile, vediamo come andrà nelle prossime ore. Faremo del nostro meglio, come sempre. Sicuramente ...

Segnala tg.la7.it: Obiettivo Ue dazi zero: Meloni prepara l'incontro con Trump: "Faremo del nostro meglio" - "Faremo del nostro meglio, sono consapevole di quello che rappresento e sono consapevole di quello che sto difendendo", ha detto la presidente del Consiglio. "È un momento difficile, vediamo come va n ...

Lo riporta huffingtonpost.it: Niente zero a zero. Gli Usa rifiutano la proposta degli europei su dazi - I negoziatori Lutnick e Sefcovic hanno fatto pochi progressi nel colmare le differenze sul commercio. Meloni, spiazzata, cerca già di ridimensionare la ...