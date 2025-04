Nonni

Nonni e nipoti è qualcosa di davvero speciale, unico. Va ben oltre il semplice legame di sangue: è una connessione che ci completa, che ci migliora come persone. I Nonni sono molto più delle diecimila lire accartocciate passate di nascosto: sono un rifugio sicuro, un modello silenzioso di ciò che un genitore vorrebbe essere, ma che spesso non può, travolto dagli impegni e dalle responsabilità della vita.Chi ha avuto il privilegio di crescere con i propri Nonni, col tempo si accorge di quanto quei momenti siano stati fondamentali. Quando ci si avvicina all'età che avevano loro quando noi eravamo bambini, si inizia a comprendere davvero il valore di quei silenzi, di quegli abbracci, di quei piccoli gesti che oggi vorremmo tanto poter rivivere. Ricordi che tornano alla mente: la manovella della pasta, le giornate di pesca col nonno, o quelle serate in cui ti faceva ascoltare il jazz americano, tra Lionel Hampton, Benny Goodman e Louis Armstrong.

