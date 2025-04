Netflix celebra il Made in Italy con una collezione imperdibile con i capolavori del cinema italiano

Netflix celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, l’iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che valorizza la creatività e l’eccellenza italiana. A partire dal 15 aprile sino al 15 maggio, sul servizio sarà disponibile una speciale collection, IL GRANDE cinema Made IN Italy, che includerà una selezione dei film che hanno fatto la storia del cinema, diventando parte integrante della cultura, del costume e dell’identità italiana.In occasione dell’evento, arriveranno per la prima volta su Netflix tre dei film più iconici del maestro Roberto Rossellini in versione restaurata: “Roma città Aperta” (1945) - che quest’anno celebra il suo 80esimo anniversario - “Paisà” (1946) - e “Germania anno zero” (1948).Non mancheranno inoltre i film più iconici di Federico Fellini: “La Dolce Vita” (1960) e - per la prima volta sul servizio - “8½” (1963). Digital-news.it - Netflix celebra il Made in Italy con una collezione imperdibile con i capolavori del cinema italiano Leggi su Digital-news.it la Giornata nazionale delin, l’iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e delinche valorizza la creatività e l’eccellenza italiana. A partire dal 15 aprile sino al 15 maggio, sul servizio sarà disponibile una speciale collection, IL GRANDEIN, che includerà una selezione dei film che hanno fatto la storia del, diventando parte integrante della cultura, del costume e dell’identità italiana.In occasione dell’evento, arriveranno per la prima volta sutre dei film più iconici del maestro Roberto Rossellini in versione restaurata: “Roma città Aperta” (1945) - che quest’annoil suo 80esimo anniversario - “Paisà” (1946) - e “Germania anno zero” (1948).Non mancheranno inoltre i film più iconici di Federico Fellini: “La Dolce Vita” (1960) e - per la prima volta sul servizio - “8½” (1963).

Potrebbe interessarti anche:

Netflix celebra la Giornata nazionale del Made in Italy: un mese di grande cinema italiano

Netflix celebra la Giornata nazionale del Made in Italy: un mese di grande cinema italiano Netflix celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, l’iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese ...

Netflix celebra il Made in Italy con una collection di capolavori del cinema italiano

Dal 15 aprile al 15 maggio, arriva “Il Grande Cinema Made in Italy”: un omaggio alla storia, ai maestri e all’identità del cinema italiano In occasione della Giornata Nazionale del Made in ...

Netflix celebra il Made in Italy con i capolavori del grande cinema italiano: ecco tutti i titoli

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, arriva su Netflix una collezione imperdibile con i film simbolo della cultura e dell'identità italiana. Dal 15 aprile al 15 maggio su Netflix ...

Netflix celebra il Made in Italy con una collezione imperdibile con i capolavori del cinema italiano. Il grande cinema Made in Italy: Netflix celebra il cinema nostrano. Netflix celebra il Made in Italy con i capolavori del grande cinema italiano: ecco tutti i titoli. Netflix celebra il grande cinema made in Italy. Netflix omaggia il grande cinema italiano. Netflix celebra il cinema italiano con una collection speciale di capolavori!. Ne parlano su altre fonti

Riporta movieplayer.it: Netflix celebra il Made in Italy con i capolavori del grande cinema italiano: ecco tutti i titoli - In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, arriva su Netflix una collezione imperdibile con i film simbolo della cultura e dell'identità italiana.

Secondo cinema.icrewplay.com: Made in Italy: Netflix festeggia con una collection dedicata al cinema nostrano - A partire dal 15 aprile sino al 15 maggio, su Netflix sarà disponibile una speciale collection, Il grande cinema Made in Italy ...

msn.com comunica: Netflix apre una collection "Il grande cinema Made in Italy" - AGI - Netflix celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, l’iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che valorizza la creatività e l’eccellenza italiana. A partire dal ...