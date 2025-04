Mozione per Gaza di Pd M5s Avs Bonelli e Fratoianni Governo ipocrita va riconosciuto lo stato palestinese

Gaza è inaccettabile. Abbiamo ritenuto urgente una risposta politica forte. Presentiamo una Mozione congiunta che sottoporremo anche alle altre forze politiche. La Mozione prevede tra le varie cose il riconoscimento dello stato di Palestina e la condanna dello sterminio in atto a Gaza. Chiediamo anche la liberazione degli ostaggi israeliani”. Così il coportavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, nel corso della conferenza congiunta con Pd e Movimento 5 Stelle, per presentare la Mozione congiunta su Gaza“Non possiamo assistere a una delegittimazione della Corte penale internazionale rispetto a chi si è macchiato di orrendi crimini di guerra – ha proseguito – Facciamo quello che Meloni non riesce a fare e cioè condannare i crimini del Governo israeliano. Cosa deve accadere per riconoscere questi in atto come crimini di guerra? Basta anche con questa ipocrisia della risposta proporzionata. Ilfattoquotidiano.it - Mozione per Gaza di Pd-M5s-Avs, Bonelli e Fratoianni: “Governo ipocrita, va riconosciuto lo stato palestinese” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “La situazione aè inaccettabile. Abbiamo ritenuto urgente una risposta politica forte. Presentiamo unacongiunta che sottoporremo anche alle altre forze politiche. Laprevede tra le varie cose il riconoscimento dellodi Palestina e la condanna dello sterminio in atto a. Chiediamo anche la liberazione degli ostaggi israeliani”. Così il coportavoce dei Verdi, Angelo, nel corso della conferenza congiunta con Pd e Movimento 5 Stelle, per presentare lacongiunta su“Non possiamo assistere a una delegittimazione della Corte penale internazionale rispetto a chi si è macchiato di orrendi crimini di guerra – ha proseguito – Facciamo quello che Meloni non riesce a fare e cioè condannare i crimini delisraeliano. Cosa deve accadere per riconoscere questi in atto come crimini di guerra? Basta anche con questa ipocrisia della risposta proporzionata.

