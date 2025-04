Mozione Pd M5s Avs per Gaza Schlein Fatto politico importante necessaria contro il silenzio di Ue e governo

Mozione unitaria di Pd M5s e Avs per Gaza è “necessaria per riaccendere un faro di attenzione, perché Gaza é ripiombata nel silenzio e nell’indifferenza”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, presentando la Mozione unitaria del centrosinistra su Gaza assieme a Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. “Abbiamo scritto insieme una Mozione che vuole suscitare un dibattito in Parlamento e nel Paese – ha spiegato Schlein – Vogliamo rafforzare l’iniziativa politica per denunciare quello che sta accadendo“.“Fra il 17 e 18 marzo gli attacchi israeliani hanno interrotto la tregua, i morti hanno ricominciato a crescere – ha detto ancora – Dopo il 7 ottobre nessuno di noi ha esitato a condannare l’attacco e i rapimenti di ostaggi. Quello che però non possiamo accettare da parte del governo e dell’Ue è un doppio standard. Ilfattoquotidiano.it - Mozione Pd-M5s-Avs per Gaza, Schlein: “Fatto politico importante, necessaria contro il silenzio di Ue e governo” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Launitaria di Pd M5s e Avs perè “per riaccendere un faro di attenzione, perchéé ripiombata nele nell’indifferenza”. Così Elly, segretaria del Pd, presentando launitaria del centrosinistra suassieme a Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. “Abbiamo scritto insieme unache vuole suscitare un dibattito in Parlamento e nel Paese – ha spiegato– Vogliamo rafforzare l’iniziativa politica per denunciare quello che sta accadendo“.“Fra il 17 e 18 marzo gli attacchi israeliani hanno interrotto la tregua, i morti hanno ricominciato a crescere – ha detto ancora – Dopo il 7 ottobre nessuno di noi ha esitato a condannare l’attacco e i rapimenti di ostaggi. Quello che però non possiamo accettare da parte dele dell’Ue è un doppio standard.

