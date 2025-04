Secoloditalia.it - Monfalcone: la risposta degli elettori alla protervia islamica parla chiaro. L’ex sindaco: sharia rispedita al mittente

«L’integrazione, per loro, non esiste. Il punto è: io ho una listae mi occupo dell’Islam», aveva detto in mattinata trarme e denuncia la sindaca uscente, Anna Maria Cisint, a Mattino Cinque News, facendo riferimento al programma del candidato che prevede la costruzione di nuove moschee e del cimitero islamico, oltre a toccare temi come il riconoscimento della poligamia. Eppure oggi, con il 30% della popolazione dicomposta da immigrati, quando la candidatura di Konate avrebbe potuto scuotere in modo significativo l’assetto politico e sociale della città, aprendo un ampio dibattito sulle dinamiche di inclusione e identità culturale, le cose sono andate diversamente.Cisint: «La listala rimandiamo al»Come noto ormai, infatti, il centrodestra ha vinto le elezioni comunali a, mentre si è rivelata un flop la listache si era presentata al voto (per i risultati elettorali rimandiamo al nostro servizio con i dati).