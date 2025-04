Miriam Leone e il post per i suoi 40 anni Può sembrare nostalgico ma…

post speciale sui social in cui ha ringraziato tutti per i messaggi di auguri Golssip.it - Miriam Leone e il post per i suoi 40 anni: “Può sembrare nostalgico ma…” Leggi su Golssip.it L'attrice ed ex Miss Italia ha condiviso con i follower unspeciale sui social in cui ha ringraziato tutti per i messaggi di auguri

Potrebbe interessarti anche:

Sanremo 2025, le pagelle dei look della seconda serata: Miriam Leone (6), Irama (5), Elettra Lamborghini (9), Tony Effe (7)

Terza serata di Sanremo 2025: tutti i look e i voti a cantanti e ospiti. Con le co-conduttrici Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini pronte a sfoggiare i loro look scopriamo nelle...

Sanremo 2025, le pagelle dei look della terza serata. Miriam Leone infagottata a pois (5), Noemi torta nuziale (6), Katia Follesa vestita di autoironia (7)

Sanremo 2025, terza serata. Tra i cantanti in scaletta, occhi puntati su Irama, che nella prima esibizione ha portato sul palco un moderno Capitan Harlock tra il glam e il romantico. Attesa per...

Patrizia Mirigliani: “Miriam Leone non ha mai accolto gli inviti a Miss Italia. Persino Sophia Loren ci tornò”

Patrizia Mirigliani racconta Miss Italia in un'intervista al Corriere, ripercorrendo le ragioni della caduta reputazionale del concorso, parlando anche di Miriam Leone: "Penso il meglio di lei, si ...