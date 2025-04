Dailymilan.it - Milan, Sala torna a parlare del nuovo stadio: ecco cosa trapela

sulla questioneDurante il Forum organizzato da Repubblica ao, Beppeha affrontato il delicato tema del. Secondo il sindaco, se non si troverà una soluzione concreta per la costruzione delnell’area attuale di San Siro, il rischio concreto è chee Inter decidano di separarsi definitivamente, optando per progetti indipendenti.Ilha già investito una cifra considerevole per l’acquisizione di un’area a San Donatoese, rendendo sempre più probabile un trasferimento in quella zona per costruire un impianto tutto suo. L’Inter, dal canto suo, potrebbe seguire un percorso simile scegliendo Rozzano come sede del proprio. Questo scenario lascerebbe il Comune dio con unodi San Siro inutilizzato per il calcio professionistico, costringendo l’amministrazione a trovare nuovi modi per valorizzare la struttura ed evitare problemi di natura economica, in particolare con la Corte dei Conti.