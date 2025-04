Meret Siamo stati bravi a non accontentarci dobbiamo sfruttare l’entusiasmo per provare a vincere tutti i match

Meret è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria contro l’Empoli per 3-0.Meret: «Siamo stati bravi a non accontentarci contro l’Empoli»Le dichiarazioni del portiere del Napoli:«Quella di stasera è stata una partita molto positiva su diversi aspetti, Siamo stati bravi il primo tempo ad andare in vantaggio e poi nel secondo tempo a crescere sempre di più, continuando a giocare a fare quello che avevamo preparato e Siamo stati bravi oggi anche a chiuderla, a fare un terzo gol e chiudere definitivamente la partita e poi a gestirla fino alla fine, quindi Siamo molto contenti della prestazione da parte di tutti quanti e ci portiamo a casa questa vittoria. Siamo stati bravi a non accontentarci e a continuare a creare occasioni, ad avere pazienza nonostante qualche loro pressione; questo poi ci ha portato con più giocatori in avanti e a creare occasioni e dobbiamo farlo per tutti i 90 minuti». Ilnapolista.it - Meret: «Siamo stati bravi a non accontentarci, dobbiamo sfruttare l’entusiasmo per provare a vincere tutti i match» Leggi su Ilnapolista.it Alexè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria contro l’Empoli per 3-0.: «a noncontro l’Empoli»Le dichiarazioni del portiere del Napoli:«Quella di stasera è stata una partita molto positiva su diversi aspetti,il primo tempo ad andare in vantaggio e poi nel secondo tempo a crescere sempre di più, continuando a giocare a fare quello che avevamo preparato eoggi anche a chiuderla, a fare un terzo gol e chiudere definitivamente la partita e poi a gestirla fino alla fine, quindimolto contenti della prestazione da parte diquanti e ci portiamo a casa questa vittoria.a none a continuare a creare occasioni, ad avere pazienza nonostante qualche loro pressione; questo poi ci ha portato con più giocatori in avanti e a creare occasioni efarlo peri 90 minuti».

Potrebbe interessarti anche:

Gioacchino Vaccaro, ucciso a pugni dopo una lite stradale: due fratelli si consegnano ai carabinieri: «Siamo stati noi»

Sono in stato di fermo per omicidio preterintenzionale i due fratelli accusati di avere ucciso, dopo un pestaggio, Gioacchino Vaccaro, un fruttivendolo di 45 anni. L'uomo sarebbe stato picchiato...

Italiano fa autocritica. "Stanchi e poco brillanti, non siamo stati i soliti. Ma bravi a restare in gara»

"Non siamo stati brillantissimi, abbiamo fatto poco sul piano del palleggio e non abbiamo creato abbastanza in attacco: c’è mancata qualità. Diciamo che non siamo riusciti ad essere noi stessi". ...

Pastorello sul rinnovo di Meret: “Dialogo aperto, siamo ottimisti per la fumata bianca”

Pastorello sul rinnovo di Meret: “Dialogo aperto, siamo ottimisti per la fumata bianca”"> Federico Pastorello, agente di Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di TMW per fare il punto sulla ...

Meret: «Siamo stati bravi a non accontentarci, dobbiamo sfruttare l'entusiasmo per provare a vincere tutti i match. Meret: “Siamo una squadra forte e se l’Inter farà qualche passo falso dovremo sfruttarlo”. Meret: “Abbiamo un obiettivo! Siamo stati bravi in un aspetto. Sulle critiche…”. Meret: “Volevamo partire forti ma c’è anche l’avversario. Bravi ad imporre il gioco dopo il gol”. Meret in conferenza: "Dovevamo vincere stasera per dare una risposta importante, crediamo allo scudetto e sfrutteremo passi falsi dell'Inter". Meret: “Abbiamo un obiettivo! Siamo stati bravi in un aspetto. Sulle critiche…”. Ne parlano su altre fonti

Scrive forzazzurri.net: Meret: “Bravi a chiudere il match, dobbiamo essere pronti a sfruttare un passo falso” - ForzAzzurri.net - Meret commenta la vittoria nel posticipo contro l'Empoli. Alex Meret, portiere del Napoli e della nazionale italiana, ha commentato ai microfoni di Radio ...

msn.com comunica: Meret: "Inter super, aspettiamo un passo falso. Jesus? Spero non sia grave" - Il pensiero di Alex Meret sul momento vissuto dal Napoli e la corsa Scudetto contro l'Inter di Simone Inzaghi.

Si apprende da msn.com: Meret in conferenza: "Dovevamo vincere stasera per dare una rissposta importante, crediamo allo scudetto e sfrutteremo passi falsi dell'Inter" - Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Empoli di Serie A con le dichiarazioni live del giocatore ...