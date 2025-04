Media freedom act Magi Chiederemo ispezione Ue e messa in mora se Governo non cambia strada

Chiederemo l'ispezione e la messa in mora prima della procedura d'infrazione contro la maggioranza di Governo che ha respinto la nostra mozione, ribaltandola. O entro agosto cambiamo rotta, o il nostro Paese si definisce orbaniano". Così Magi di +Europa alla Stampa Estera. Stampa Estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Media freedom act, Magi: Chiederemo ispezione Ue e messa in mora se Governo non cambia strada Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2025 "L'unione europea è un ancora su quest'argomento, noil'e lainprima della procedura d'infrazione contro la maggioranza diche ha respinto la nostra mozione, ribaltandola. O entro agostomo rotta, o il nostro Paese si definisce orbaniano". Cosìdi +Europa alla Stampa Estera. Stampa Estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

