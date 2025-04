Maltempo vento strappa tetto che vola in strada panico e auto schiacciata

Maltempo si è abbattuto su parte dell'Italia. Il vento soffia con una forza insolita, scuotendo finestre come a voler reclamare attenzione. Il cielo, grigio e minaccioso, sembra premere sulle case con un peso invisibile, mentre le nuvole corrono veloci come se volessero sfuggire a qualcosa. In pochi minuti, l'atmosfera si è caricata di tensione e le persone hanno capito che non si trattava di una normale giornata di pioggia. (Continua.)Leggi anche: Pensioni, fate attenzione: cosa succederà il 2 MaggioLeggi anche: Tomaso Trussardi beccato in barca con una donna bellissima: ecco chi èMaltempo, vento strappa tetto che vola in stradaNel silenzio interrotto solo dal fruscio delle fronde e dal fischio delle raffiche, si è potuto scorgere un tetto sollevato dal vento forte e sbattuto in strada.

