Luca Lampredi new entry nel top management di LG Electronics Italia.

Leggi su Ildenaro.it

LGannuncia la nomina dicome nuovo Sales Director della divisione elettrodomestici da incasso. In questo ruolo,sarà responsabile della crescita e del posizionamento dei brand LG Built-in e Signature Kitchen Suite, coordinando le attività su tutti i principali canali distributivi: Electrical Retail, Kitchen Distributor e Kitchen Producer. Con oltre vent’anni di esperienza in Whirlpool Corporation, il manager porta con sé una solida expertise internazionale. Nel corso della sua carriera, ha guidato operazioni commerciali in mercati complessi come Russia, Medio Oriente, Africa e Israele, consolidando un profilo manageriale di alto livello.L'articolonewnel topdi LGproviene da Ildenaro.it.