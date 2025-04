Thesocialpost.it - Lorenzo Sbraccia, arrestato a Milano il “re del superbonus”: Equalize, la ’ndrangheta e la mega estorsione fallita ai costruttori

Leggi su Thesocialpost.it

Il quarto arresto è quello definitivo per, imprenditore romano di 57 anni, noto per l’arricchimento ottenuto grazie aiedilizi 110% con la sua azienda Fenice srl, oggi Sbr Costruzioni Generali. Dopo aver schivato per mesi varie richieste cautelari, lunedì il gip Fabrizio Filice ha disposto la custodia in carcere per gravi indizi legati a una tentataaggravata dal metodo mafioso.Leggi anche: Inchiesta su Leo La Russa: chiesta archiviazione per stupro, ma resta l’accusa di revenge pornInchiesta sulle pressioni mafiose nel contenzioso civileSecondo la ricostruzione della Procura, Annunziatino Romeo, già condannato nel 1991 per traffico di droga e cugino del noto pentito Saverio Morabito, avrebbe agito come mediatore su richiesta dell’investigatore privato Carmine Gallo, nel contenzioso che vedevaopposto alla G&G Costruzioni dei fratelli Claudio e Luca Motterlini.