Lombardia nasce alleanza regionale tra Federfarma e Ordine dei Biologi

Federfarma Lombardia e l’Ordine dei Biologi Lombardia hanno siglato oggi un Protocollo quadro d’intesa che segna la collaborazione fra le parti, nell’ambito delle rispettive competenze e della legislazione vigente. L’accordo, che avrà durata fino al 31 dicembre 2026, è finalizzato a stabilire interazioni stabili fra farmacie e Biologi. Ad esempio, le farmacie di comunità potranno offrire ai cittadini servizi quali consulenza nutrizionale e dietetica, in aggiunta all’esecuzione di prelievi di sangue capillare e tamponi, come stabilito con il Protocollo di intesa con l’Ordine dei Biologi. Unlimitednews.it - Lombardia, nasce alleanza regionale tra Federfarma e Ordine dei Biologi Leggi su Unlimitednews.it MILANO (ITALPRESS) – Unire e valorizzare le rispettive competenze, mettendole a disposizione della cittadinanza, per offrire in farmacia maggiori servizi e una consulenza professionale ancora più ampia. Con questo comune obiettivo,e l’deihanno siglato oggi un Protocollo quadro d’intesa che segna la collaborazione fra le parti, nell’ambito delle rispettive competenze e della legislazione vigente. L’accordo, che avrà durata fino al 31 dicembre 2026, è finalizzato a stabilire interazioni stabili fra farmacie e. Ad esempio, le farmacie di comunità potranno offrire ai cittadini servizi quali consulenza nutrizionale e dietetica, in aggiunta all’esecuzione di prelievi di sangue capillare e tamponi, come stabilito con il Protocollo di intesa con l’dei

Potrebbe interessarti anche:

Lombardia, nasce alleanza regionale tra Federfarma e Ordine dei Biologi

MILANO - Unire e valorizzare le rispettive competenze, mettendole a disposizione della cittadinanza, per offrire in farmacia maggiori servizi e una consulenza professionale ancora più ampia. Con ...

Alleanza delle mafie in Lombardia, la Dda di Milano chiede il processo per 143 persone dell’inchiesta Hydra

A poco più di un mese dalla poderosa chiusura indagine, il procuratore di Milano Marcello Viola e i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane hanno chiesto il processo per 143 persone indagate nel ...

In Lombardia nasce il Comitato “Diritto Mensa”: famiglie contro i rincari

A Brugherio, nella provincia di Monza e Brianza, un gruppo di genitori ha costituito il Comitato "Diritto Mensa" per chiedere all'amministrazione comunale la ridefinizione delle tariffe mensa, ...

Lombardia, nasce alleanza regionale tra Federfarma e Ordine dei Biologi. Piemonte e Lombardia rafforzano l’alleanza su automotive e semiconduttori. Lombardia guida l'Alleanza Europea delle Regioni dell'Automotive. Lombardia alla guida dell'Alleanza europea delle Regioni Automotive. L’alleanza tra Ticino e Lombardia per il completamento di AlpTransit si rafforza con la firma e l'adesione della Regione Piemonte. La Lombardia guida le regioni europee dell’automotive in cerca di una nuova prospettiva. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: Lombardia, nasce alleanza regionale tra Federfarma e Ordine dei Biologi - MILANO (ITALPRESS) – Unire e valorizzare le rispettive competenze, mettendole a disposizione della cittadinanza, per offrire in farmacia maggiori servizi e una consulenza professionale ancora più ampi ...

Secondo msn.com: Quattro Motori per l’Europa: "L’alleanza crea futuro" - A Ville Ponti il presidente Fontana ha passato il testimone alla Catalogna. La regione spagnola guiderà ora la rete che rappresenta 36 milioni di abitanti . .

msn.com comunica: “Tecnologie Strategiche”: da Regione Lombardia 40 milioni ad alleanze tra Piccole e Grandi Imprese - È il bando “Tecnologie Strategiche” di Regione ... euro per ciascuna ‘alleanza’ tra PMI e grandi imprese, per un totale di 40 milioni di euro a valere su risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo ...