L’ho ucciso io Clamoroso in Italia lo fermano per una rapina e lui confessa anche un omicidio

rapina a Ferrara, ha finito per confessare un omicidio. È questa la svolta inattesa di un’indagine che si è intrecciata con la misteriosa scomparsa di una guardia giurata, di cui da giorni non si avevano più notizie. Protagonista un uomo di 41 anni, la cui posizione si è aggravata nel giro di poche ore. A riportare la notizia è La Nazione, che parla di una vicenda ancora dai contorni poco chiari ma potenzialmente molto gravi.Durante l’interrogatorio alla squadra mobile di Ferrara, il sospettato avrebbe ammesso le proprie responsabilità, indicando persino il luogo dove sarebbe stato occultato il corpo. Così, nella notte, è scattato un blitz che ha coinvolto anche la polizia di Firenze, dove gli agenti hanno scavato nei pressi del lago di Bilancino fino a individuare un cadavere sepolto sotto terra, compatibile con la descrizione della vittima. Thesocialpost.it - “L’ho ucciso io”. Clamoroso in Italia: lo fermano per una rapina e lui confessa anche un omicidio Leggi su Thesocialpost.it Fermato per unaa Ferrara, ha finito perre un. È questa la svolta inattesa di un’indagine che si è intrecciata con la misteriosa scomparsa di una guardia giurata, di cui da giorni non si avevano più notizie. Protagonista un uomo di 41 anni, la cui posizione si è aggravata nel giro di poche ore. A riportare la notizia è La Nazione, che parla di una vicenda ancora dai contorni poco chiari ma potenzialmente molto gravi.Durante l’interrogatorio alla squadra mobile di Ferrara, il sospettato avrebbe ammesso le proprie responsabilità, indicando persino il luogo dove sarebbe stato occultato il corpo. Così, nella notte, è scattato un blitz che ha coinvoltola polizia di Firenze, dove gli agenti hanno scavato nei pressi del lago di Bilancino fino a individuare un cadavere sepolto sotto terra, compatibile con la descrizione della vittima.

