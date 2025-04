L Europa si è suicidata e i cinesi ci sfottono Le borse di lusso Ve le vendiamo noi scontate VIDEO

I dazi di Donald Trump arrivano dopo decenni caratterizzati da una strategia fallimentare dell'Europa nei rapporti con la Cina. E ora dal Dragono ci sfottono pure. Avrete visto anche voi, sui social, i VIDEO dei proprietari delle fabbriche che in Cina producono le borse dei brand europei del lusso. In sostanza, dicono che gli accessori griffati venduti a migliaia di euro nelle boutique europee con su scritto made in Italy o in France sono all'80 per cento fatte in Cina. Tanto vale acquistarle direttamente da loro a prezzi stracciati, tanto che li propongono scontati dell'80 per cento. El 80% de los bolsos de lujo del mundo se hacen en China, pero las marcas occidentales los compran por unos 1.000 dólares, le ponen un nuevo paquete, le añaden el 'Made in Italy' de turno y te cobran una animalada por ellas.

