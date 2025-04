Lavoratori in nero in un albergo e impianti di videosorveglianza illegittimi in aziende agricole raffica di sanzioni

Lavoratori in nero, sui 12 presenti, sono stati trovati in una struttura alberghiera. Sospesa l'attività imprenditoriale ed elevate sanzioni ed ammende - per quasi 15 mila euro - anche per violazioni alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nuovo tour de force. Agrigentonotizie.it - Lavoratori in nero in un albergo e impianti di videosorveglianza illegittimi in aziende agricole: raffica di sanzioni Leggi su Agrigentonotizie.it Duein, sui 12 presenti, sono stati trovati in una struttura alberghiera. Sospesa l'attività imprenditoriale ed elevateed ammende - per quasi 15 mila euro - anche per violazioni alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nuovo tour de force.

Lavoratori in nero in un albergo e impianti di videosorveglianza illegittimi in aziende agricole: raffica di sanzioni. Agrigento. Controlli in diversi settori: sospesa l'attività di un albergo per lavoro nero.

