Lasciano la casa The Couple brutte notizie per la coppia top la scoperta dopo la seconda puntata

Couple, lunedì 14 aprile 2025, durante la seconda puntata, c’è stato anche il momento nomination e due delle otto coppie sono finite al televoto. Nomination che, si legge sul sito del programma di Ilary Blasi, sono un “momento chiave che apre ufficialmente il televoto.Per la prima volta, sarà il pubblico a esprimere la propria preferenza, iniziando così a determinare le sorti del gioco”.Le prime a entrare nel confessionale sono state Elena e Thais, che nominano Jasmine Carrisi e Greco, e Giorgia e Laura. La loro strategia è la seguente: vogliono arrivare fino in fondo con le coppie più forti, e per questo motivo hanno scelto di votare quelle che ritengono più deboli. Stessa idea dei fratelli Mileto che hanno dato il primo voto alla coppia di Jasmine e il secondo proprio a Elena e Thais. Leggi su Caffeinamagazine.it A una settimana dall’inizio di The, lunedì 14 aprile 2025, durante la, c’è stato anche il momento nomination e due delle otto coppie sono finite al televoto. Nomination che, si legge sul sito del programma di Ilary Blasi, sono un “momento chiave che apre ufficialmente il televoto.Per la prima volta, sarà il pubblico a esprimere la propria preferenza, iniziando così a determinare le sorti del gioco”.Le prime a entrare nel confessionale sono state Elena e Thais, che nominano Jasmine Carrisi e Greco, e Giorgia e Laura. La loro strategia è la seguente: vogliono arrivare fino in fondo con le coppie più forti, e per questo motivo hanno scelto di votare quelle che ritengono più deboli. Stessa idea dei fratelli Mileto che hanno dato il primo voto alladi Jasmine e il secondo proprio a Elena e Thais.

