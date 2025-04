L’amministrazione Trump sospende i finanziamenti all’università di Harvard

L'amministrazione Trump ha sospeso 2,2 miliardi di dollari di finanziamenti all'università di Harvard, una delle più prestigiose al mondo, dopo che aveva rifiutato di piegarsi a una serie di richieste della Casa Bianca.

