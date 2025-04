Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga ha portato al Coachella i momenti fashion più iconici della sua carriera

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Una performance che ci fa capire perchéci era mancata così tanto, tra riferimenti, provocazioni visive e un messaggio chiaro:è tornata per dominare ancora. Non solo con la sua musica, ma anche con i suoi costumi.alcon un live che è una vera e propria antologia tra moda, teatro e caos creativoha riacceso la magia dicon uno show che più che un concerto è stato un manifesto. E non è un caso che lei stessa lo abbia definito così: “The Manifesto of Mayhem”. In poco meno di due ore, la popstar ha trasformato il palco di Indio, in California, in una vera e propria opera rock dallo spirito caotico e viscerale, attraversando la suacon una lucidità teatrale che ha lasciato il pubblico senza fiato.Il viaggio tra passato, presente e futuro artisticoL’apertura con “Bloody Mary” non è stata casuale.