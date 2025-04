La storia continua il tormentone Nostalgia 80 90 musica indelebile

tormentone: "Nostalgia 80-90, musica indelebile" è il nome del progetto di DJ Sartos Gianluca Sartini, che insieme ai suoi colleghi Danny D Dj Daniele Alleori, Lele Dj Gabriele Fiorelli, Danilo Mix Dj Alunni e l'intramontabile Stelvio Gauzzi ha creato un vero e proprio movimento nel giro di qualche settimana. Merito della popolarità di cui godono i cinque protagonisti della notte, che da decenni oramai animano le serate di generazioni di spoletini e non solo.La formula è di quelle senza fronzoli, e per questo vincente: una cena al Coco preparata, ovviamente, da La Macina e animata come si deve, poi cinque numeri uno che si alternano alla consolle, suonando la disco degli anni Ottanta e Novanta fino alle 3 e mezza del mattino! Tutto chiaro, no?E poi. E poi c'è ancora dell'altro! Le serate di "Nostalgia 80-90", infatti, sono trasmesse in diretta dalla Radio partner del progetto, Primantenna FM di Perugia.

