La manovra in Regione Stefania Proietti agli umbri Abbiate fiducia nelle riforme

manovra finanziaria. La Regione umbria lo ha fatto l'11, il giorno dopo una seduta fiume in consiglio regionale. La manovra introduce diverse novità alcuni aumenti ma anche, ricorda la presidente, dei miglioramenti per le fasci di popolazione.

