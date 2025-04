Kate Middleton si dà al trekking addio abiti da principessa ora indossa pantaloni cargo e scarponcini

Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico e lo ha fatto in una insolita versione casual: ecco cosa ha indossato per darsi al trekking tra i boschi inglesi. Leggi su Fanpage.it è tornata ad apparire in pubblico e lo ha fatto in una insolita versione casual: ecco cosa hato per darsi altra i boschi inglesi.

Potrebbe interessarti anche:

Kate Middleton, per la visita ufficiale in Galles ricicla un vestito da 19 euro

Kate Middleton è stata impegnata nel Sud del Galles con una visita ufficiale in un ospedale per bambini e in una storica fabbrica di maglieria della zona: per l'occasione ha indossato un vestito ...

Kate Middleton, i gioielli da 645mila euro che le ha regalato William

Kate Middleton ha uno scrigno di gioielli da sogno. William le avrebbe regalato preziosi per un valore di 540mila sterline, circa 645mila euro (arrotondando leggermente in eccesso). A questi si ...

Perché Kate Middleton ha indossato spesso il rosso da quando è tornata agli impegni pubblici

Avete notato che Kate Middleton si è vestita spesso di rosso da quando è tornata in pubblico dopo aver sconfitto il cancro? Ecco qual è il significato simbolico del colore.Continua a leggere