Serieanews.com - Juve o Galatasaray? Nessuna delle due: Osimhen prenderà la terza via

Leggi su Serieanews.com

Illo sogna, lalo vuole, mae il Napoli sembrano avere in mente un’altra stradadue:lavia (Foto: LaPresse) – serieanews.comProvate a trattenere un campione in un campionato che non è il suo. Funziona finché non smette di divertirsi. Illo sa, e forse lo teme. Perchési diverte ancora, certo, ma a tratti sembra annoiarsi della facilità con cui segna, con cui sposta, con cui domina. È come se giocasse con il volume abbassato, con un distacco da fuoriclasse che ha già deciso il prossimo passo.A Istanbul lo vorrebbero trattenere a ogni costo. L’hanno detto pubblicamente, e lo stanno provando a fare privatamente. Ma anche con tutto l’affetto possibile, certe storie restano destinate a finire prima ancora di cominciare davvero.