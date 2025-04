Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir un amore esistenzialista

Tra le coppie più famose del mondo della letteratura, la più importante fu probabilmente quella formata dagli scrittori Jean-Paul Sartre, padre dell'esistenzialismo, e Simone de Beauvoir, icona del femminismo moderno oltre che autrice di successo. Il loro fu un legame intenso e indissolubile per 51 lunghi anni, che essi trascorsero insieme pur non convivendo mai, e fu spezzato solo dalla morte di Sartre il 15 aprile 1980, ossia esattamente 45 anni fa. Sartre e De Beauvoir, nati rispettivamente nel 1905 e nel 1908, si incontrano per la prima volta nel 1929 alla Facoltà di Filosofia della Sorbonne di Parigi, che entrambi frequentano con interesse e con profitto. Tra i due nasce subito un'intesa profonda, alimentata dai tanti interessi in comune e soprattutto dal un forte anticonformismo; questa intesa sboccia ben presto in un'attrazione reciproca, portandoli a diventare una coppia dopo il 1939.

