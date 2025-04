Italia Settimana della Cina a Milano dimostra visione globale di design

design, la Milano design Week 2025, che si e’ conclusa domenica, ha portato una vivace esplosione di colori e creativita’, attirando designer e appassionati da tutto il mondo. Tra la grande varieta’ di mostre internazionali, si e’ distinto un tocco di rosso cinese, che simboleggia la crescente presenza globale del design cinese. Settimana CINESE della CREATIVITA’ Il 7 aprile si e’ aperta la seconda edizione della mostra “Cina e design” nel quartiere Paolo Sarpi di Milano, spesso soprannominato la Chinatown della citta’. Conosciuta come “Settimana della Cina”, l’evento presenta decine di mostre e attivita’ incentrate sulla cooperazione industriale, sulla localizzazione dei marchi e sull’integrazione delle comunita’, con l’obiettivo di promuovere uno scambio culturale piu’ profondo e di aiutare i concetti cinesi di design a radicarsi e a fiorire all’estero. Romadailynews.it - Italia: Settimana della Cina a Milano dimostra visione globale di design Leggi su Romadailynews.it Come uno degli appuntamenti piu’ attesi del calendario mondiale del, laWeek 2025, che si e’ conclusa domenica, ha portato una vivace esplosione di colori e creativita’, attirandoer e appassionati da tutto il mondo. Tra la grande varieta’ di mostre internazionali, si e’ distinto un tocco di rosso cinese, che simboleggia la crescente presenzadelcinese.CINESECREATIVITA’ Il 7 aprile si e’ aperta la seconda edizionemostra “” nel quartiere Paolo Sarpi di, spesso soprannominato la Chinatowncitta’. Conosciuta come “”, l’evento presenta decine di mostre e attivita’ incentrate sulla cooperazione industriale, sulla localizzazione dei marchi e sull’integrazione delle comunita’, con l’obiettivo di promuovere uno scambio culturale piu’ profondo e di aiutare i concetti cinesi dia radicarsi e a fiorire all’estero.

