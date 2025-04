Inter c’è l’ultim’ora sugli indisponibili salteranno il Bayern Monaco

indisponibili in vista del Bayern: più di un assente in casa Inter, ecco cosa filtra.Alla vigilia del cruciale match contro il Bayern Monaco, Simone Inzaghi si è espresso riguardo alla situazione infortuni in casa Inter. A distanza di una settimana dal trionfo in Germania, i nerazzurri scenderanno in campo ancora una volta privati di alcuni dei cardini della squadra.Un ritorno dei quarti di finale in cui, come già capitato, l'allenatore piacentino dovrà cavarsela con le pedine disponibili, sfruttando al meglio le energie dei suoi ragazzi.Inzaghi annuncia gli assenti contro il Bayern: ancora out in due A un giorno dal ritorno di Champions League contro il Bayern, Inzaghi ha parlato della situazione neroazzurra ai microfoni, rivelando già chi domani sarà presente a San Siro.

